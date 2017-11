Des individus non identifiés ont attaqué le collège d'enseignement général (CEG) de… Plus »

Tous les deux intervenants ont appelé les communautés à créer les conditions d'un «vivre ensemble renouvelé » afin de transformer les erreurs et blessures du passé en une force de paix, de prospérité et de progrès ».

Durant les sessions, les différents acteurs auront, une vision partagée du concept de la réconciliation. Cela permettra selon la 2é vice-présidente de construire une synergie positive et de fédérer des alternatives concrètes susceptibles d'affiner les voix et moyennes d'atteindre les objectifs.

« Votre pays dispose des ressources nécessaires au succès de sa réconciliation. La qualité de la classe politique, l'engagement de la société civile, le dynamisme de la jeunesse, le courage des juges, le talent des artistes et la vaillance des forces de défenses et de sécurité fondent notre optimisme quant à la capacité des burkinabè à relever le défi de la réconciliation nationale », a reconnu Mme Makheta.

Les partenaires trouvent que c'est un dialogue ouvert entre HCRUN et les forces vives nationales. Et que les burkinabè en décidant de mener un processus de réconciliation ont fait un choix, celui d'écrire une nouvelle page de leur histoire.

Elle pense que pour y arriver, il est impératif de « recoudre notre calebasse fissurée » et cela doit se faire en réintégrant l'esprit de concorde aux fins d'une paix véritable et durable.

Chaque groupe sera consulté entre le 23 et 30 novembre et c'est la classe politique qui a ouvert la balle. Les thèmes exposés sont « le principe de la réconciliation nationale au Burkina Faso », « le sens de la réconciliation au Burkina Faso », et « les voies et moyens pour réaliser la réconciliation souhaitée ».

Les groupes concernés sont notamment la classe politique burkinabè, les forces de défense et de sécurité, la société civile, la société économique, les coutumiers et confessions religieuses, les associations de victimes.

Qu'est-ce qui bloque à l'établissement d'une concorde nationale et d'une paix durable au Burkina ? C'est à cet exercice que le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) s'est donné en initiant une série de consultation avec les forces vives du Burkina Faso. Par ces échanges publics élargis à toutes les couches sociales, l'institution veut mieux cerner les difficultés à la réconciliation nationale.

Le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN) organise une série de consultation avec les forces vives de la nation du 23 au 30 novembre 2017 à Ouagadougou. Ces échanges publics ont pour objectif de contribuer à définir les méthodes, les voies et moyens pour parvenir à la réconciliation nationale.

