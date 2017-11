Clap de fin pour les 46èmes assises de l'Union de la presse francophone (Upf). Pendant cinq jours (20 au 25 novembre), près de 311 professionnels des médias venus de 48 pays ont débattu à Conakry, du thème de « Journalisme, investigation et transparence ». La cérémonie de clôture a été présidée par Alpha Condé, chef de l'Etat guinéen et président en exercice de l'Union africaine. Une occasion pour M. Condé d'inviter la presse à plus de professionnalisme et de responsabilité.

Fin, samedi à Conakry la capitale guinéenne, des travaux des 46èmes assises de l'Union de la presse francophone (Upf). Le thème de cette édition (20 au 25 novembre) était « Journalisme, investigation, transparence ».

La cérémonie de clôture s'est déroulée sous la présidence du chef de l'Etat guinéen, en présence de plus de 300 journalistes venus de 48 pays à travers le monde. Cette cérémonie de clôture a servi de tribune à Alpha Condé pour appeler les journalistes à plus de professionnalisme et de responsabilité.

Dans son adresse aux professionnels des médias, M. Condé a salué le thème retenu pour cette édition. Selon lui, l'investigation soutient la transparence. Il a rappelé l'importance des médias dans la promotion de la démocratie, la bonne gouvernance et l'Etat de droit.

« Nous avons besoin d'une presse libre qui repose sur la responsabilité. Le recoupement de l'information par le journaliste, c'est cela le journalisme. La liberté de la presse est une condition sine-qua none pour la réussite de la démocratie, la bonne gouvernance auxquelles nous aspirons », a déclaré Alpha Condé.

Il demande ainsi aux journalistes de ne pas accuser sans prendre l'avis de l'accusé et de ne pas se prendre pour le procureur. « La presse doit, plus que jamais, rester professionnelle. Il faut respecter les règles pour ne pas tomber dans l'anarchie », a-t-il martelé.

Le chef de l'Etat guinéen a aussi reconnu les efforts fournis par la presse nationale et internationale lorsqu'il était opposant. « Sans la presse, je ne serais pas là où je suis », a fait savoir le président Condé.

Ce dernier est surtout revenu sur les médias de son pays dont beaucoup d'organes ne sont pas en règle. « Aucune radio en Guinée n'est en règle. Si on applique la loi, on va tous les fermer. Certaines n'ont même pas d'autorisation », a déploré Alpha Condé.

Soutenant que la presse guinéenne n'est pas professionnelle, il l'invite à connaitre l'histoire du pays, de faire des investigations et qu'elle soit en règle. Il affirme que ce que font les journalistes en Guinée, on ne le voit dans aucun autre pays.

Il est d'avis que les journalistes guinéens devraient surtout prendre en modèle Babacar Touré du Sénégal. Le président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) prenait part aux assises. « Un journaliste n'est pas au-dessus de la loi.

C'est un citoyen comme les autres. Il faut qu'on respecte la loi », a souligné M. Condé non sans appeler à se mettre ensemble pour une presse libre au service du développement.

Il a fait savoir que malgré les dérives de la presse (un journaliste avait, il y a quelques semaines, annoncé sa mort de même qu'il y eut un mauvais traitement, par certains organes, de la grève des enseignants), aucun journaliste guinéen n'est en prison.

Plus de liberté de la presse

Prenant la parole, Madiambal Diagne, président international de l'Upf, a remercié les autorités guinéennes qui se sont pleinement impliquées pour la réussite de cette édition.

Selon M. Diagne, au cours des Assises de Conakry, des opinions diverses et variées ont été confrontées, et les débats ont permis aux participants de partager des expériences et surtout de conforter l'idée d'une politique de transparence.

Il n'a pas manqué de faire un plaidoyer auprès du président Condé pour améliorer les conditions de travail des journalistes guinéens. Reconnaissant qu'Alpha Condé a beaucoup fait pour les médias, Madiambal Diagne soutient qu'il reste encore à faire.

Il affirme que M. Condé a la légitimité pour changer l'environnement des médias guinéens et l'exhorte surtout à laisser prospérer des médias libres et démocratiques en Guinée. Le président de l'Upf regrette tout de même la violence dont sont victimes parfois les journalistes guinéens.

Au nom de l'Upf, il a aussi invité Alpha Condé, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, de faire un plaidoyer auprès de ses paires pour plus de liberté pour les médias, et la mise en œuvre des politiques propices à améliorer l'environnement difficile dans lequel évoluent certains médias.

Représentant la secrétaire de la Francophonie, Tidiane Dioh pense que ces 46èmes assises ont été parmi les plus réussies ces dix dernières années. Il a salué la qualité des débats et des intervenants. « La presse francophone est un levier, un relais et un idéal que nous devons soutenir », a ajouté M. Dioh.

Président de la section guinéenne de l'Upf, Ibrahima Koné souligne que ces assises de Conakry ont été caractérisées par d'intenses moments d'échange, de partage et de concertation qui ont conduit à des conclusions profitables à tous.

« La disponibilité et l'engagement personnel de chacun de vous ont permis de produire un document de qualité dont nous pouvons être légitimement fier et qui nous permettra, j'en suis sûr, de mieux organiser un secteur aussi indispensable que l'information au service du développement.

Notre pays dispose désormais d'un cadre de référence, dans lequel doit s'inscrire de façon harmonieuse et rationnelle toute action de communication destinée à soutenir le développement et à promouvoir le mieux-être des populations guinéennes », a ajouté M. Koné.