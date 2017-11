Congo-Kinshasa: Assemblée nationale - La commission spéciale sauve Tshibala des griffes de Lokondo

Un incident s'en est suivi, un échange vif entre l'interpellateur et le maître de céans, Aubin Minaku. L'interpellateur, autant de fois, cité lors du débat ouvert sur ce rapport, a tenu à son droit de réponse, estimant qu'il n'a pas été compris par ses pairs, notamment le député MP Nawej Mundele qui a déploré le fait que Lokondo ait impliqué le chef de l'Etat dans sa démarche, ignorant ainsi le pouvoir de la plénière souveraine. La parole ne lui sera pas accordée par le président de l'Assemblée nationale. Geste qu'il n'a pas digéré. Au comble de tout, la motion d'ordre présentée par la députée MSR/MP Juliette Mughole a eu l'avantage de jeter de l'huile sur le feu. Celle-ci a exigé de l'élu de Mbandaka des excuses immédiates. C'est dans ce climat que les membres de la commission ont finalement regagné leurs places conspués par les uns, et ovationnés par les autres.

