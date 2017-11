Congo-Kinshasa: Le contingent marocain de la MONUSCO aux côtés de la population de Dungu

communiqué de presse

Le contingent marocain de la MONUSCO vient d'organiser, sous le thème : « contingent marocain au service de la population de Dungu » une journée d'actions en faveur de la population de ce territoire, situé dans la province du Haut Uele. Cette journée s'est caractérisée par trois activités majeures, à savoir une campagne médicale, l'inauguration d'un espace multidisciplinaire et la distribution de kits scolaires à l'Ecole primaire d'application de Mayi.

La campagne médicale, ouverte à toute la population de Dungu et à ses environs, s'est tenue au « Centre de Santé de Mayi ». Selon le Docteur Abraham Mingi, Médecin-chef du Centre de Santé Mayi, qui a assisté aux consultations et qui a aidé le personnel de santé marocain à interagir avec la population locale, « les résultats attendus de cette campagne ont été largement atteints. Le nombre de personnes traitées a été de plus de 300 hommes, femmes et enfants. Un traitement leur a été administré et les médicaments ont été bénévolement offerts. De plus, trente-huit personnes ont reçu un rendez-vous pour un contrôle à l'Hôpital spécialisé de l'Unité médicale marocaine pour des soins complémentaires ». Le Médecin-chef du Centre se dit satisfait aussi par le fait que « le reste des médicaments apportés par les marocains ont été offerts à son Centre de Santé ».

A l'Ecole primaire d'application de Mayi, le contingent marocain de la MONUSCO y a, d'entrée de jeu, mené un programme de sensibilisation à l'hygiène buccale. Après, une démonstration de la manière la plus efficace de nettoyer l'appareil dentaire, une distribution d'une centaine de brosses à dents et pattes dentifrice a été faite au profit des écoliers.

Le directeur de cette école, M. Donatien Mbayi, se dit satisfait de ces actions du contingent marocain de la MONUSCO. « Mon école ne disposait pas d'un espace de jeux pour les enfants. Je remercie les soldats marocains qui ont entrepris, avec leurs propres moyens financiers, de construire un terrain de jeu pour permettre le divertissement des écoliers. Je suis vraiment content car ce terrain multidisciplinaire comprend, outre une tribune, un terrain de basketball, un terrain de volleyball, des cordes, une piste de saut en longueur et des balançoires. Aussi, des vêtements de sport pour deux équipes nous ont été offerts », indique-t-il.

Comme cerise sur le gâteau, cinquante kits scolaires sous forme de cartables avec cahiers, agendas et stylos, règles et autres outils scolaires ont été distribués aux écoliers les plus démunis de la même école. Et, en vue d'encourager l'excellence dans cette école, le Commandant du contingent marocain de la MONUSCO a offert des récompenses aux cinq meilleurs écoliers, au directeur et certains enseignants.