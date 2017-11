Congo-Kinshasa: La MONUSCO appuie le renforcement des capacités des leaders communautaires du territoire de Lubero

En effet à Lubero, les conditions sécuritaires et de protection se sont détériorées en raison des affrontements répétés entre groupes armés et FARDC et des affrontements internes au sein des groupes armés. Parmi les principales causes de l"insécurité identifiées par les participants dans le territoire de Lubero, on dénombre : l'activisme des groupes armés, les conflits fonciers, le harcèlement des locaux par les acteurs étatiques et les conflits de pouvoir coutumier.

Les participants, une soixantaine dont 21 femmes représentants les acteurs étatiques (y compris les membres du comité territorial de sécurité), les organisations de la société civile, les associations des jeunes et des femmes, les leaders communautaires, les leaders religieux ont pris part à ces assises dont l'objectif était de renforcer la collaboration et la confiance entre eux.

La Section des affaires civiles de la MONUSCO-Beni en collaboration avec le Gouvernement provincial du Nord Kivu a accordé son appui technique et financier à l'organisation, à Lubero, 100 kms de Beni, du mercredi 22 au vendredi 24 novembre 2017, d'une séance de renforcement des capacités des membres du Comité local de sécurité, des acteurs de la Société civile et des leaders communautaires de ce territoire, sur la gouvernance sécuritaire.

