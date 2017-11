Congo-Kinshasa: Les enfants de la province de l'Ituri réclament une meilleure protection

communiqué de presse

A l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, qui a été célébrée le lundi 20 novembre dans la ville de Bunia, sous le thème « Objectifs de développement et l'engagement des enfants et des adolescents », les structures d'encadrement des enfants, entre autres, le Parlement et le Club d'écoute pour enfants, n'ont pas manqué de dénoncer le non-respect des droits de l'enfant et d'appeler le Gouvernement provincial de l'Ituri à s'impliquer davantage dans la protection des enfants. Ces structures ont évoqué notamment la situation dans les territoires du Sud Irumu et Mambasa où les enfants sont encore victimes de viols et de recrutements forcés par les groupes armés.

A entendre ces enfants, les conflits armés dans la province, notamment dans le territoire du Sud Irumu, datent de plus d'une décennie déjà. La guerre a, certes diminué et n'est plus permanente, mais la persistance de certains groupes armés blesse leurs droits. Le recrutement et l'utilisation des enfants par les groupes armés et autres violations graves des droits de l'enfant dans les conflits armés restent toujours d'actualité. Le fait qu'il y ait un groupe armé actif dans la région, à l'instar du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri (FRPI), fait de leur vie, au quotidien, un cauchemar permanent. « Nous sommes peu nombreux qui partons à l'école, la crainte d'être enlevés par les miliciens nous accompagne à chaque instant », déclare un adolescent.

« Il y a des jours où nous suivons très bien les cours en classe. Et d'autres jours, les crépitements de balles, çà et là, nous limitent l'espoir de finir un jour normalement les études. Nous avons souvent très peur de ce qui peut arriver », renchérit un autre.

Dans son allocution, la représentante des enfants à la cérémonie appelle les autorités à prendre des mesures fermes pour permettre aux enfants de réaliser leurs rêves. « Nous les jeunes filles sommes trop souvent victimes des viols et violences sexuelles de la part des miliciens. Nous demandons aux autorités de faire tout leur possible pour nous protéger », a-t-elle dit.

Pour sa part, le Ministre provincial en charge de l'Education, M. Ngadjole LONEMA, qui représentait le Gouverneur de la province à cette cérémonie, a affirmé que le Gouvernement est conscient de cette situation et fait tout son possible pour que les droits des enfants soient respectés. Le Ministre LONEMA a indiqué que la campagne « Tous les enfants à l'école », qui a été lancée au début de cette année scolaire, en territoire de Mambasa, s'inscrit dans ce cadre.

Les représentants de la section Protection de l'enfance de la MONUSCO et celui de l'UNICEF, présents à la cérémonie, ont réaffirmé l'engagement des Nations unies dans la recherche permanente du bien-être de l'enfant.