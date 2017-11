Congo-Kinshasa: La MONUSCO appuie la Police de la Circulation Routière de Béni pour réduire les accidents routiers

Cette formation est un premier pas dans la lutte contre les accidents routiers en territoire de Beni. Il va de soi qu'une réduction sensible des accidents de la route ne sera possible que par la connaissance et le respect des règles de sécurité routière par tous les usagers de la route ainsi que par la réhabilitation en cours des infrastructures routières.

La Commandant de la Police de la Circulation Routière de Beni s'est engagé avec ses agents à mettre en œuvre sur le terrain toutes les connaissances pratiques et théoriques apprises lors de cette formation. « Nous sommes au service des usagers de la route. Nous assurons la sécurité routière. Si la police de la circulation routière est bien équipée, elle peut travailler et les usagers de la route aussi seront aussi très l'aise » a-t-il déclaré.

La Police de la MONUSCO a développé 5 thèmes de formation. Deux modules se sont concentrés sur le recyclage des connaissances du code de la route et de la signalisation routière afin d'outiller les agents de la Police de la Circulation Routière à mener un travail de sensibilisation auprès des usagers. Ensuite, la formation a abordé la conduite des contrôles routiers et les gestes des agents commis à la circulation routières. Enfin, la formation a insisté sur la déontologie et l'éthique du policier de la circulation routière afin de sensibiliser les agents de Beni dans la lutte contre le phénomène de tracasserie qui, lorsqu'il a lieu, contribue à alimenter la méfiance des citoyens vis-à-vis de l'autorité de l'Etat.

Souvent décriée pour ces tracasseries, la Police de la Circulation Routière reste pourtant indispensable, en République démocratique du Congo et dans tout autres pays à travers le monde, pour contrôler et sensibiliser les usagers de la route aux règles de sécurité.

Comme nous tous, usagers de la route, la Police de la MONUSCO, dans le cadre de son mandat, a fait le constat que de très nombreux d'accidents routiers sont dus à un manque connaissance du code de la route et un non-respect des règles de sécurité routière, comme l'excès de vitesse et la consommation d'alcool. A Beni ou ailleurs, ces accidents endeuillent chaque mois des familles.

Copyright © 2017 United Nations Stabilization Mission in the DR Congo. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.