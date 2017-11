Congo-Kinshasa: Rien ne marche dans le pays. Debout Congolais!

Le mois de décembre 2017 approche, l'appel des évêques de la Cenco

Après avoir examiné en profondeur la mauvaise conduite des affaires de l'État et la crise que traverse le pays sur tous les plans, particulièrement "le haricot pour les enfants" qui signifie la corruption, le détournement des deniers publics, l'absence d'emplois et la crise, l'insécurité, la souffrance, la confiscation des espaces de liberté, tout cela provoqué par l'absence d'élections dans le délai prescrit et la multiplication des manœuvres pour ne pas mettre en application l'Accord du 31 décembre 2016.

Pour cette raison, nos pères évêques ont réagi en posant cette question fondamentale : "Maintenant que faire?". Les évêques invitent les Congolais à :

- Mettons-nous tous debout

- Débarrassons-nous de la peur et persévérons

- Appelons au respect des décisions arrêtées dans l'Accord de la Saint-Sylvestre le 31 décembre 2017)

- Prions et jeûnons pour sauver le pays.

Toutes ces décisions ont été acceptées par l'ensemble des Congolais et la résolution 2348 du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Accord de la Saint-Sylvestre a été conclu principalement en vue de mettre en place les mécanismes de cogestion du pays après le 19 décembre 2016, qui marque la fin du deuxième et dernier mandat de l'actuel chef de l'Etat.

Signé le 31 décembre 2017, et important accord a dégagé un consensus accepté par tous articulé autour de quatre piliers :

1) Le président de la République n'a pas le droit de briguer un troisième mandat (NON, NON, NON)

2) Toutefois, il demeure au pouvoir jusqu'à l'élection de son successeur

3) Les élections présidentielle, législatives nationales et provinciales doivent se tenir avant fin décembre 2017.

4) Nul n'a le droit de réviser la Constitution par voie référendaire ou parlementaire avant ou pendant la période électorale.