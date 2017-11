Congo-Kinshasa: Goma - Inauguration du nouveau centre de l'Orphelinat Olive Lembe Kabila

Le même vendredi, dans la matinée, Olive Lembe Kabila a visité l'Institut Don Bosco de Ngangi dans la commune de Karisimbi à Goma. Cet institut des pères salésiens héberge en son sein le « Centre Orphelinat Ushindi ». Ici aussi, la première dame de la République a fait des dons : 10 chambres à coucher pour bébés ont été complètement réhabilitées et équipées, 20 lits métalliques double, 50 lits métalliques double, 151 draps de lit, 190 oreillers, 190 couvres lit, 190 fonds de lit en laine lit et 48 serviettes de douches.

Le nouvel orphelinat a été totalement équipé pour le confort de ses pensionnaires. L'œuvre sociale « Orphelinat Olive Lembe Kabila » compte 271 enfants. La prise en charge est totale et concerne l'hébergement, la nourriture, l'habillement et la scolarité.

Avant d'inaugurer la nouvelle résidence, la première dame de la République est allée chercher, elle-même, les orphelins dans leur ancien bâtiment, désormais réservé aux plus grands. Dans la nouvelle résidence, la priorité va être accordée à l'hébergement des plus petits âgés de 0 à 12 ans.

