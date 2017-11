Congo-Kinshasa: Difficile compromis

Députés nationaux et sénateurs, la population qui vous a accordé un mandat vous observent. Elle attend de vous une loi capable de les amener aux élections libres, démocratiques et transparentes. C'est de cette manière seulement que vous pouvez sauver Corneille Nangaa qui, à en croire certains observateurs, éprouve toutes les peines du monde pour obtenir un compromis.

Sans être prophète de malheur, les premières indiscrétions font état d'une démarche déjà vouée à l'échec. Et pour cause ? Le président de la centrale électorale n'a pas la tâche facile. Il ne convainc pas ses interlocuteurs au sujet du contenu de la loi électorale révisée. Si cette hypothèse se vérifiait, les deux Chambres du Parlement auront une grande part de responsabilité. C'est dire que les parlementaires ont le devoir patriotique de présenter une loi susceptible de conduire le peuple congolais aux élections apaisées. Tout ce qu'il faut éviter, c'est de présenter au souverain primaire une loi taillée sur mesure. Et pourtant, elle doit être impersonnelle.

Depuis quelque temps, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) a multiplié des rencontres avec les différents acteurs impliqués au processus électoral en République démocratique du Congo. L'objectif est de conscientiser les uns et les autres sur le bien-fondé du projet de loi électorale révisée. La CENI attend cet instrument juridique au plus tard le 30 novembre 2017.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.