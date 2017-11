Afrique de l'Ouest: Le classico ES Sahel-Espérance a tourné au cauchemar

Et de cinq pour les députés du président de la République, puisque que c'est ainsi que se… Plus »

Très peu inspiré au cours de ce match au sommet, l'arbitre a perdu le contrôle de la rencontre, expulsant trois joueurs lors des arrêts de jeu. Et au coup de sifflet final, des séquences vidéos ont montré des agressions entre joueurs des deux camps. Dans les tribunes, l'on a également connu des violences. Et des tentatives d'agressions ont été aussi enregistrées contre les arbitres et les joueurs dans les vestiaires.

L'Etoile du Sahel et l'Espérance de Tunis s'affrontaient ce dimanche en match en retard de la cinquième journée du championnat. Un classico qui, au lieu de tenir sa promesse en nombre de buts marqués, a plutôt connu une fin malheureuse sur le terrain, en tribunes et même dans les vestiaires.

