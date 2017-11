Maroc: Le point de débarquement de pêche Mohammed VI de Locodjro, fruit d'une belle coopération entre le Maroc et la Côte d'Ivoire (M. Akhannouch)

Au Maroc, une majorité des membres du Parti justice et développement ont refusé dimanche d'amender… Plus »

Véritable pôle de développement socio-économique, le nouveau point de débarquement de Locodjro a été réalisé sur un terrain de 1,3 ha, avec une surface couverte de 2.100 m2, et consiste en la construction d'ouvrages de protection maritime et d'infrastructures dédiées aux pêcheurs artisans (un bâtiment administratif, un local pour la coopérative, une antenne médicale, une salle polyvalente, une garderie pour les enfants des femmes bénéficiaires).

«C'est un projet d'amitié entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président de la République de Côte d'Ivoire», a affirmé le ministre dans une déclaration à la presse à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du point de débarquement, soulignant que ce point de débarquement, qui répond aux besoins de la communauté des pêcheurs dans la région, contribuera à la modernisation du circuit de production et de distribution des produits de la pêche artisanale.

Abidjan — Le point de débarquement de pêche Mohammed VI de Locodjro, inauguré lundi par SM le Roi Mohammed VI et le Président Alassane Ouattara, est le fruit d'une belle coopération entre le Royaume du Maroc et la République de Côte d'Ivoire, a souligné le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Aziz Akhannouch.

