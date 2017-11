Ile Maurice: SME Mauritius - «Rien d'autre qu'un moyen de dilapider les fonds publics», dit Amar Deerpalsing

Selon les critères du master plan, on apprend qu'ils seront redéployés. Mais le flou persiste. Les employés sont inquiets pour leur avenir, car ils ne savent pas ce qui va se passer. Par ailleurs, un Chief Executive Officer a déjà été embauché et occupe un bureau à la SMEDA. Cela, avant même que le Bill n'ait été présenté au Parlement. Pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un moyen de dilapider les fonds publics.

De plus, il faut souligner que cette institution aura pour objectif de faire des profits. Et hormis les private shareholders, le gouvernement sera le seul actionnaire. Par ailleurs, pour pouvoir engendrer des profits, tous les services seront payants. Donc, vous pensez que cela encouragera les PME ?

À la page 69 du plan directeur, il est dit clairement que l'institution sera composée d'un private & public equal board. À la page 71, il est écrit que le Chairman devra être quelqu'un du secteur privé. Du coup, ce sera une institution privée et on n'aura aucun droit de regard. Le Public Accounts Committee n'aura aucune information sur le budget, les dépenses ainsi que le fonctionnement de l'instance.

«Ce sera une institution privée et on n'aura aucun droit de regard. Le Public Accounts Committee n'aura aucune information sur le budget, les dépenses ainsi que le fonctionnement de l'instance.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.