Ile Maurice: Kevin Payen «Je remercie Bhadain»

Pour ce qui est de ses dépenses, Kevin Payen affirme qu'il a déboursé Rs 1 500 pour quelques brochures et les frais du Nomination Day. Ses dépenses pour cette partielle se situeront entre Rs 15 000 et Rs 20 000.

Pour sa campagne, l'ingénieur en informatique peut compter sur sa famille et ses amis proches. Il se concentre notamment sur les gens qu'il côtoie pour faire du porte-à-porte. Car, selon ses calculs, celui qui siégera à l'Assemblée devra récolter entre 2 000 et 2 500 voix.

S'il est élu à l'élection partielle au no 18 (Belle-Rose-Quatre-Bornes), Kevin Payen affirme qu'il va «raise the voice» contre le gouvernement à l'Assemblée nationale. Le candidat indépendant soutient qu'outre le projet du Metro Express, sur lequel il compte se pencher, il s'occupera du fléau de la drogue qui prolifère dans la ville des fleurs.

