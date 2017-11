Burkina Faso: Visite du président français - Macron... En marche à Ouaga

Annoncé à grand renfort de com. et de manifestations hostiles, le président français a… Plus »

L'élève de Paul Ricœur se fera ensuite un devoir de s'arrêter à la bibliothèque de philosophie et de discuter Platon et Aristote avec le bibliothécaire. Dans l'après-midi, Jupiter se rendra à l'école primaire Lagem-Taaba, où il visitera plusieurs classes.

Le choix du Burkina pour décliner sa vision des relations entre la France et l'Afrique est justifié par le fait que ce pays est un emblème de l'aspiration de la jeunesse à la démocratie. « Nous avons beaucoup de choses à faire et une nouvelle histoire à écrire », a-t-il ensuite lancé avant de prendre congé des journalistes.

L'université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, où aura lieu le clou de cette visite officielle, avait en tout cas fait sa toilette ces derniers jours et les drapeaux burkinabè et tricolore flottaient au vent tout le long du trajet qu'empruntera le cortège présidentiel français.

Ouagadougou la belle s'est fait encore plus coquette pour recevoir Emmanuel Macron, qui a jeté son dévolu sur elle pour poser les bases d'un nouveau partenariat entre la France et l'Afrique.

