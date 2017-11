Burkina Faso: Les étudiants préparent leur rencontre avec le président français

Sur le plan technique, des projecteurs et du matériel de sonorisation ont été installés et deux climatiseurs loués par l'ambassade de France, dit-on, pour l'occasion.

C'est au sein de deux amphithéâtres construits par l'ex-colonel Mouammar Kadhafi que se tiendra la rencontre entre le président Emmanuel Macron et la jeunesse africaine. Les lieux n'ont pas bénéficié de travaux spécifiques, juste de quelques coups de balai et d'aspirateur.

Près de 2 000 jeunes choisis au sein des associations d'étudiants burkinabè et étrangers, et de la société civile. Pour le choix des questions à poser au président Emmanuel Macron, la charge revient à la plateforme du « Présimètre » de designer, par tirage au sort, les « porteurs de question » qui se feront ainsi porte-parole des autres jeunes.

Au Burkina Faso, à l'université Ouaga 1 Professeur Joseph Ki-Zerbo où aura lieu la rencontre entre le président Emmanuel Macron et la jeunesse africaine, quelques travaux ont été effectués pour l'occasion. Les amphithéâtres de l'Union africaine et de Syrte ont été retenus pour la cérémonie.

