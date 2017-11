Burkina Faso: Visite d'Emmanuel Macron à Ouaga - L'université fait sa toilette

Quoi donc de plus normal qu'il fasse une halte à la bibliothèque de philosophie juste derrière l'amphi D ? En tout cas, le moniteur de la librairie du département de philo et de psycho, Kiabrikiéba Lankoandé, l'attend pour lui présenter le livre de son professeur Mahamadé Sawadogo intitulé « L'engagement ». Il ignore ce qui est prévu dans l'organisation, mais a noté les doléances suivantes : l'agrandissement de la salle et le renouvellement des bouquins.

Celle-ci aurait été forgée, de manière générale, par les auteurs les plus classiques (notamment Machiavel, Kant et Hegel), puis dans une grande complicité avec Paul Ricœur, un philosophe français. Il a été l'assistant éditorial de ce dernier.

Le président français a une culture artistique développée. Son esprit a été nourri par la littérature classique, ce qui explique son éloquence, et plus précisément la richesse de son vocabulaire. Mais surtout, il met volontiers lui-même en avant l'importance de la philosophie dans son armature intellectuelle.

Les préoccupations les plus récurrentes seront retenues, et un tirage au sort sera fait pour désigner les personnes devant prendre la parole. A ce sujet, les premiers responsables d'associations de jeunes avaient été briefés par l'ONG Diakonia, promotrice de la plateforme citoyenne « le présimètre ».

A en croire le secrétaire général de l'université Ouaga I Joseph-Ki-Zerbo, Théophile Tenkodogo, pour avoir le maximum d'échantillon représentatif de jeunes, chaque université, école de formation et association de jeunes a été pris en compte pour constituer les 1 600 jeunes devant assister à l'entretien, à savoir 700 dans l'amphi D et 900 à l'amphi E.

A l'intérieur de la salle, nous apercevons des hommes de couleur blanche en Tee-shirts noirs à l'arrière desquels on pouvait lire « Promedia » qui s'occupaient de la sonorisation. Tandis que des femmes de chez nous nettoient les chaises et tout l'intérieur de la salle. Contrairement à ce que dit Dame Rumeur, la peinture n'a pas été refaite.

A l'université, la vie suivait son cours normal. Par ici des groupes d'étude, par là des gens en mouvement sac au dos et, dans tous les coins de ce temple du savoir, des marchands ambulants comme à l'accoutumée. Direction le bâtiment qui doit accueillir la plus haute personnalité française. Rien ne nous empêche d'y accéder.

