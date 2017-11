Angola: Le manque d'eau provoque le déplacement massif du bétail à Gambos

"Lorsque cela se produit, il y a des disputes à cause de l'eau, ce que nous craignons car cela peut engendrer des conflits. Nous faisons donc un effort pour créer les conditions pour la construction d'infrastructures sociales qui puissent assurer l'approvisionnement en eau pour la population et le bétail, avec la construction de systèmes de captage souterrains », a déclaré l'administrateur de la municipalité, Elias Sova.

Face à cette situation, certaines régions où il y a encore de l'eau reçoivent constamment des troupeaux de bovins des provinces voisines de Cunene et de Namibe, qui connaissent également la sécheresse, notamment dans les municipalités de Xangongo et de Curoca.

Gambos — La sécheresse qui ravage la commune de Gambos, dans la province de Huíla, provoque la transhumance du bétail, l'obligeant à parcourir parfois plus de 50 kilomètres pour trouver des pâturages et de l'eau, situation qui crée des contraintes pour les pasteurs.

