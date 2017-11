Angola: Le pays à l'investiture d'Uhuru Kenyatta

Luanda — La ministre de la Culture, Carolina Cerqueira, s'est rendue lundi en République du Kenya pour représenter le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, à la cérémonie d'investiture du Président réélu de ce pays, Uhuru Kenyatta.

Carolina Cerqueira, qui conduit une délégation de hauts fonctionnaires de son ministère, est porteuse d'un message du Président angolais à son homologue Uhuru Kenyatta.

Se confiant à l'Angop, à l'aéroport international 04 de Fevereiro, la gouvernante angolaise a qualifié cet événement de "moment historique pour le peuple kényan" et le continent africain, car il permet la poursuite d'un cycle de transformation économique dans une perspective de développement durable, ainsi que de la consolidation de la démocratie, de la paix et de la stabilité au Kenya et à la région.

"Nous participerons à l'investiture du Président Uhuru Kenyatta pour son second mandat. Nous considérons que ce moment est historique non seulement pour le Président kényan, mais pour l'Afrique entière, parce qu'il créera un climat de stabilité dans la région des Grands Lacs et en Afrique en général" a-t-elle renchéri.

Interrogée sur l'état des relations de coopération entre les deux pays, elle a dit qu'il était excellent, rappelant que le Kenya était en tête des indépendances des Etats africains.

"Nous sommes des pays amis depuis le temps de luttes de libération nationale et nous pensons qu'il y a une forte possibilité de renforcer de cette relation dans plusieurs domaines. Je suis porteuse d'un message du Chef de l'Etat à son homologue kényan, et nous estimons que nous réaffirmerons une fois de plus les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays ", a-t-elle déclaré.