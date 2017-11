Angola: Le FMI suggère des mesures pour la croissance économique

Luanda — La croissance de l'économie angolaise requiert l'amélioration du climat d'affaires actuel, un regard spécial sur la diversification de l'économie nationale, investissement dans le capital humain dans divers secteurs et la mise en place d'autres politiques de stabilité macroéconomiques, a estimé lundi à Luanda le représentant du Fonds Monétaire International (FMI), Max Alier.

Le haut fonctionnaire, qui s'exprimait en marge de la présentation des rapports "FMI Octobre 2017" et "Perspectives Economiques et Régionales de l'Afrique Subsaharienne", a souligné la nécessité pour l'Angola de continuer à développer l'Agriculture afin de créer des excédents agricoles et l'industrie alimentaire.

D'après Max Alier, l'Angola, détenteur d'un potentiel agricole très expressif, doit réfectionner les voies routières afin de faciliter l'écoulement de produits.

Quant au secteur de la pêche, il a dit que le pays était pourvu d'une large côte.

Et en ce qui concerne les minerais, il a relevé les bons résultats, citant le rapport du Plan National de la Géologie (Planagéo).

Selon le représentant du FMI, l'économie qui se diversifie plus est aussi celle qui accroît le plus. Les producteurs de pétrole, tels l'Angola et d'autres pays, sont ceux qui diversifient le moins leurs économies sur le continent.

Le ministre angolais du Commerce, Jofre Van-Dúnem, des économistes, des étudiants et d'autres personnalités ont participé à cette rencontre.