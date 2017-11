Afrique: Finale de la C2 africaine - Mazembe surclasse Supersport Utd et poursuit son règne

Deux buts à un au match aller à Lubumbashi et zéro but partout au match retour à Pretoria, les Corbeaux ont simplement été plus robustes que leurs adversaires, au terme de la double confrontation en finale de la 14e édition de la compétition. Mazembe devient le deuxième club à conserver ce trophée, après le CS Sfaxien en 2007 et 2008.

C'est au match aller, une semaine plutôt à Lubumbashi, que le TP Mazembe avait tout fait. Les Corbeaux l'avaient emporté face aux joueurs venus d'Afrique du Sud par deux buts à un. Le 25 novembre, au Lucas Moripe Stadium de Pretoria, il n'y a pas eu de but entre les deux formations en finale retour. Un zéro but partout, c'est le score définitif au terme d'un match plaisant entre les deux équipes. Si Supersport a été crédité de 60 % de possession de balle à la fin de la partie, les Corbeaux se sont créé bien plus d'occasions nettes de but en première période avec Rainford Kalaba, Daniel Adjei, etc.

Pour cette rencontre, le onze de départ de l'entraîneur Pamphile MiyahoKazembe s'est composé du gardien de but ivoirien, Sylvain Gbohouo; en défense, Arsène Zola, Joël Kimwaki, le Zambien KabasoTshongo et DjoIssamaMpeko. Le Zambien Nathan Sinkala, l'Ivoirien Christian Koffi Kouamé et le Ghanéen Daniel Adjei(remplacé à la 64e mn par Miché Mika) ont formé le trio du milieu de terrain, alors que Ben Malango a été le danger dans l'axe devant la défense de Supersport, aidé sur les côtés par le Malien Adama Traoré (remplacé à la 74e mn par le Ghanéen Salomon Asante) à droite et RainfordKalaba (remplacé à la 60e mn par Meschak Elia) à gauche. Le coach Éric Tinkler de Supersport, pour sa part, a placé Williams dans les perches et dans le champ Nhlapo (remplacé par Kekana à la 46e mn), Mashamaite, Daniels, Modiba, Furman, Letsholonyane, Phala, Mbule (remplacé à la 81e mn par Nkhatha), Grobler et Brockie (remplacé à la 66e mn par Wome).

Le coach Pamphile Mihayo avait pris des précautions avant le match. « Je m'attends à un match difficile. C'est la dernière bataille en C2 cette saison. Ma tâche, pour cette finale retour : mettre une équipe en place, lui demander de bien jouer afin d'obtenir un résultat qui nous permettra de gagner la Coupe. Ce genre de match se joue dans un contexte où la tactique l'emporte sur la technique. Mon équipe se présentera, face à Supersport et son public, avec l'envie de résister dès l'entame, parce que l'adversaire tiendra à remonter son handicap. Mais loin de nous l'idée de ne penser qu'à défendre l'avance acquise au match aller, le TMP jouera son football comme il sait le faire. Pour atteindre la finale, j'ai bâti une équipe homogène. Je me suis focalisé sur la capacité des joueurs expérimentés à encadrer, à faire progresser les jeunes, et la volonté des jeunes d'apprendre tout en jouant au haut niveau. Tous, ensemble, ils travaillent à chaque match pour faire gagner l'équipe. J'ai eu recours à tout le monde », avait-il déclaré.

Mazembe a mené une campagne exceptionnelle pour, à la fin, conserver le trophée remportée en 2016 face Mouloudia Olympique de Bejaia d'Algérie. Il a livré quatorze rencontres en Coupe de la Confédération, sans en perdre une. C'est donc en véritable ogre du football continental que Mazembe s'est présenté en finale de la C2 ; et logiquement, il a conservé le trophée. Le TPM aujourd'hui, c'est cinq titres en Ligue des champions (1967, 1968, 2009, 2010 et 2015) et deux finales malheureuses (1969 et 1970), deux titres en Coupe de la Confédération (2016 et 2017), et une finale perdue en 2013, un trophée de l'ex-Coupe d'Afrique des vainqueurs des coupes (1980), trois super Coupes d'Afrique (2010, 2011 et 2016) et vainqueur de la Super Coupe d'Afrique (2010, 2011 et 2016).

C'est le deuxième club le plus titré d'Afrique avec onze trophées continentaux en tout, derrière Al Ahly d'Égypte qui en a grappillé dix-neuf.