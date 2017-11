Congo-Brazzaville: Formation professionnelle - Les apprenants de l'Institut technique de banque reçoivent leurs diplômes

La cérémonie de fin de formation, patronnée par le ministre de l'Enseignement technique, professionnel et de la formation qualifiante, Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint-Eudes, a eu lieu la semaine dernière, à Brazzaville

L'Institut technique de banque (ITB), branche du Cfpb représenté en République du Congo par Lilian Ndenguet, est une école du management. Ses diplômes sont reconnus au plan international. L'occasion était tout indiquée pour le président de l'association des diplômés de l'ITB, Rufin Andinémé, de remercier la délégation du Cfpb pour la qualité des enseignements dispensés. La présence des responsables du Cfpb à cette cérémonie témoigne un intérêt particulier qu'ils attachent à l'amélioration de la qualité de la formation des cadres congolais dans le domaine bancaire, a-t-il précisé.

Prenant la parole à son tour, le directeur à l'international du Cfpb, Alain Alaric, a précisé qu'au moins cent apprenants ont été formés cette année au Congo. Ils seront demain des cadres supérieurs de leurs établissements pour permettre d'évoluer et d'accompagner la progression d'industrie bancaire et financière. Ils seront également aptes pour accroître les compétitivités de leurs banques et établissements, et pour augmenter la rentabilité et la productivité.

Le directeur général de la financière, Innocent Dimi, a centré son allocution sur deux volets. Il a invité les cadres et futurs hauts gradés du secteur financier du Congo à œuvrer au développement de leur secteur d'activités et leur a demandé de suivre l'exemple d'une autre race, plus symbolique certes, mais tout aussi essentielle, celle d'anthologie de mémoire et d'histoire d'un grand économiste du Congo, Alexandre Gandou. Ce docteur en sciences économiques était respectivement directeur général de l'Union congolaise des banques, directeur de cabinet du ministre Rigobert Andely, président de la Cosumaf, père fondateur du marché financier sous-régional et enfin président directeur général des cabinets Gandou Maréchal et associés.

Exhortant ces diplômés de la promotion baptisée Calixte Nganongo, Innocent Dimi a déclaré: « Vous êtes des financiers et non des caissiers, vous êtes des banquiers au sens le plus large du terme. Ne vous contentez pas d'être bons, mais d'être les meilleurs. Votre rigueur et votre professionnalisme ouvriront la brèche à des futurs nouveaux talents. Ne soyez pas avares de ce que vous avez appris dans votre formation, partagez, dispensez votre science... »

Le ministre de l'Enseignement technique, professionnel et de la formation qualifiante, prenant la parole peu avant la remise des diplômes, a repris les propos du président de l'université de Harvard qui disait : « Si vous pensez que l'éducation et la formation coûtent chères, essayez donc l'ignorance ». Par ces propos, il a voulu féliciter l'ensemble de la communauté bancaire qui a pris à cœur la formation professionnelle des jeunes banquiers qui devraient servir dans un environnement financier et économique très difficile.

Le diplôme de l'ITB est un diplôme professionnel qui répond à une double tutelle: le ministère de l'Enseignement supérieur mais aussi le ministère de l'Enseignement professionnel. Au nom du gouvernement, le ministre Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint-Eudes a souhaité qu'un centre permanent de l'ITB soit ouvert au Congo, non pas seulement pour générer des diplômés, mais aussi pour assurer la formation continue de ceux qui ne peuvent pas accéder directement à l'ITB puisqu'il y a des titres obligatoires qui permettent aux potentiels diplômés de cet établissement de les avoir.

Après la remise des diplômes aux lauréats des promotions 2010 (Gilbert Ondongo) ; 2014 (Alexandre Gandou) ; 2015 (Bruno Jean Richard Itoua) ; 2016 (Antoine Nicéphore Thomas Fylla Saint-Eudes) ; et 2017 (Calixte Nganongo) ; la représentante du Cfpb en Afrique de l'ouest et centrale, Laetitia Tartour, a pris la parole tout en indiquant que cette cérémonie restera inoubliable pour elle, car elle est la première à laquelle elle assiste en tant que responsable de la zone subsaharienne pour le Cfpb, couvrant dix-sept pays d'Afrique de l'ouest et centrale.