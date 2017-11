Afrique: Sommet UE-UA en Côte d'Ivoire - Des réunions parallèles s'organisent déjà

Avec des conseillers et de conseillères techniques, c'est des dépenses ! Qu'ils mettent ensemble ces ressources-là. Pour consacrer ça à leur population dans le domaine du développement et de la protection sociale. »

Venue du Togo, Ghislaine Saizonou, membre de la Confédération syndicale internationale en charge des questions de protections sociales raconte : « Je suis très sceptique. On va faire encore une messe de plus sans résoudre le problème de la vulnérabilité et de la pauvreté en Afrique.

Dans l'amphithéâtre de la Bourse du travail à Treichville cela vibrionne, débat, échange et parfois même s'invective. Les participants, tous issues d'ONG, de syndicats ou de plateformes sociales regroupant plusieurs nations africaines, sont assez sceptiques sur le partenariat UE-UA et ses bénéfices.

Le sommet UE-UA n'a pas encore commencé mais déjà des réunions parallèles s'organisent depuis dimanche à Abidjan. Ainsi à la Bourse du travail, un forum citoyen réunit plus de 600 participants venus d'Europe et d'Afrique qui planchent sur des propositions qui - espèrent-ils - seront entendues par les dirigeants des Etats qui se réuniront mercredi 29 novembre au palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire.

