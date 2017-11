Congo-Brazzaville: Vie des partis - Le PCT Pointe-Noire a clos sa 5e session ordinaire

Les assises ont eu lieu le 26 novembre, à la case de la ville, et ont permis aux participants d'examiner, entre autres, la fiche synthèse des activités du secrétariat fédéral exercice 2017, la feuille de route des activités du secrétariat fédéral pour le prochain exercice ainsi que le projet de budget prévisionnel de la fédération.

Les travaux ont été ouverts par Victor Foudi, président du conseil fédéral du Parti congolais du travail (PCT) de la ville océane, après l'observation par tous les participants d'une minute de silence en mémoire de tous les militants du parti décédés cette année. Le président fédéral a remercié sa hiérarchie pour l'oreille attentive qu'elle a toujours prêtée à l'expression de la base, tout en formulant des vœux de réussite au secrétaire général, Pierre Ngolo, élu à la tête de la chambre haute du Parlement.

Abordant les sujets à l'ordre du jour de sa cinquième session ordinaire, le conseil fédéral a examiné et adopté le compte-rendu des travaux de la quatrième session ordinaire tenus le 12 février dernier, la fiche synthèse des activités du secrétariat fédéral exercice 2017, le point financier de la fédération, le rapport moral de la CFCE, la feuille de route des activités du secrétariat fédéral exercice 2018, le projet de budget prévisionnel de la fédération exercice 2018 et autres. Les participants ont également examiné et adopté deux motions, l'une de soutien au président du comité central du PCT, Denis Sassou N'Guesso, et l'autre de confiance au secrétaire général, Pierre Ngolo.

Clôturant ces retrouvailles, Victor Foudi, après avoir rappelé le contexte particulier de cette session, a assuré qu'un climat de paix a prévalu tout au long des travaux, car les attaques personnelles, les invectives et autres diatribes de tout genre ont été proscrites. « Seule la quête d'une cohésion dans l'unité, la paix et une large tolérance devrait déterminer l'action des membres du parti afin que soit hissé très haut et à jamais l'étendard de ce grand et glorieux parti », a-t-il indiqué.

Le président fédéral a invité ses camarades à prendre à cœur les responsabilités qui sont les leurs, en se mobilisant massivement en vue de la mise en œuvre effective du programme du gouvernement, à savoir « La marche vers le développement ». Victor Foudi a aussi exhorté les participants à se mettre résolument au travail au sortir de cette assemblée, afin que le PCT soit toujours ce temple d'idées fécondes et d'expression libre et consensuelle. Il a rappelé aux conseillers fédéraux la situation de crise économique et financière que traverse le Congo, sollicitant d'eux plus de vigilance et d'écoute. A ce sujet, il n'a pas manqué d'appeler à la mobilisation générale de sa base pour, d'une part, barrer la route à tous ceux qui veulent profiter de la crise pour détruire l'élan de paix et de solidarité du peuple, et d'autre part, pour les préparatifs du cinquième congrès ordinaire du PCT.