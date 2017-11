Congo-Kinshasa: Fondation FIME - Eddy Iyeli Molangi vole au secours des joueurs de TP Mulunge !

Homme au grand cœur, Eddy Iyeli Molangi ne cesse de surprendre par ses actions d'envergures. Après avoir conquis positivement la commune de Ngiri-Ngiri à Kinshasa, le numéro Un de la fondation qui porte son nom s'est encore signalé ce dimanche 26 novembre 2017, en aidant l'équipe de TP Mulunge qui séjourne depuis quelques temps à Kinshasa dans le cadre de la Linafoot.

Ayant appris que cette équipe éprouvait des difficultés, Eddy Iyeli Molangi, comme dans ses habitudes, n'a pas hésité de mettre la main dans la poche pour réagir positivement face aux doléances de cette équipe de l'Equateur. Accompagné de son équipe, il s'est rendu jusqu'à Kinkole où les joueurs de cette équipe logent pour une assistance de taille. Dans sa gibecière, Eddy Iyeli Molangi a apporté des sachets de sucres, des paquets d'eau et de jus, et beaucoup d'autres vivres. En dehors de ces biens, il a remis une enveloppe consistante au staff dirigeant de cette équipe qui a eu des mots justes pour le remercier.

La quarantaine révolue, Eddy Iyeli est un homme d'affaires congolais exerçant dans divers domaines, dévoué dans l'encadrement de la jeunesse congolaise et dans l'assistance humanitaire au sein des hôpitaux et des écoles de la commune de Ngiri-Ngiri.

Focus

Pour rappel, Eddy Iyeli est Président de la FIME (Fondation Iyeli Molangi Eddy). Ladite fondation excelle depuis des années dans des actions sociales. Dans la commune de Ngiri-Ngiri, il est surnommé Papa Social. A son actif, on peut citer la construction de plusieurs ponts, des actions de microfinance, aides humanitaires aux familles démunies pour ne citer que ceux-là. La FIME compte, à ce jour, plus de 5000 membres en son sein. Toujours dans le cadre de ses actions sociales, Eddy Iyeli Molangi entend distribuer des vivres (poulets, poissons, riz, huiles, etc.) à la population de Ngiri-Ngiri. Une façon de festoyer avec sa base.

Aux âmes bien nées

"Nous sommes venus ici en aide à l'équipe qui a rencontré des difficultés. Mieux, nous sommes venus les assister, apporter notre apport mais, encore, les soutenir ", a déclaré Eddy Iyeli Molangi à la presse. Au chevet de la population congolaise, l'homme a déjà réalisé bien d'œuvres dont une série de ponts, principalement dans la commune de Ngiri-Ngiri. Neuf ponts, jusque-là, ont été érigés et certains ont été symboliquement baptisés en son nom. C'est le cas de deux ponts construits toujours Ngiri-Ngiri. Deux ouvrages dont les travaux ont duré près de huit mois et qui mesurent chacun environ huit mètres de longueur et quatre 4 mètres de largeur, avec une capacité d'accueillir 20 tonnes pour un coût global de près de 30.000 USD inaugurés en 2016. Ces deux ponts sur les avenues Kingabwa et Kwilu, au quartier Saïo, construits sur financement de l'homme d'affaires, Eddy Iyeli Molangi.

Retour sur activité

Les jeunes et les femmes de la commune de Ngiri-Ngiri avaient répondu présent à la matinée d'assainissement dans la maison communale organisée samedi 28 octobre 2017 par la Fondation « Eddy Iyeli » dans le cadre des activités commémoratives du 60ème anniversaire de cette municipalité à Kinshasa. Le bourgmestre de la commune de Ngiri-Ngiri, Jean Onema, avait, dans son mot de circonstance, salué cette initiative, qui, une fois, encore démontrait combien celui qui est surnommé Papa Social reste soucieux de la population. Selon lui, l'expression de l'amour et du patriotisme de la part de ses administrés. Il leur a aussi recommandé de persévérer dans la même conduite, en participant aux actions de développement communautaire.

Pour sa part, le coordonnateur de cette Fondation, Eddy Iyeli Douli Mahele, a fait savoir que cette activité est la première que sa structure organise en guise de contribution à la célébration de ses 60 années d'existence, qui du reste appellent à une évaluation des efforts de développement menées jusque-là par les autorités municipales et la population d'autre part. Il a salué le dévouement avec lequel les jeunes et les femmes de cette commune ont effectué le nettoyage de la cours, le curage des caniveaux et l'évacuation des immondices. M. Iyeli Douli les a sensibilisés à observer une conduite responsable visant leur épanouissement socio-économique individuel, et qui constitue le fondement de la vision de sa fondation. Plusieurs autres activités à caractère sportif et ludique seront organisées d'ici la fin de l'année par cette structure toujours dans le cadre de cet événement.