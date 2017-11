Congo-Kinshasa: Ultime glissement !

Didier Reynders a été boudé par le gouvernement et la majorité présidentielle pendant… Plus »

C'est le cas du trio Rassop/Limete-UNC-Front pour le Respect de la Constitution. Déjà, malgré l'interdiction de l'Hôtel de Ville de Kinshasa de sa marche de ce 30 novembre 2017, à cause des contremarches lancées par des structures et partis politiques de la MP, le Rassemblement aile de Limete chapeauté par le tandem Félix Tshisekedi-Lumbi Pierre Okongo a confirmé le maintien de cette activité de rue qui, d'office, fait monter d'un cran la tension sur la scène politique à l'aube du début du mois de décembre. Donc, l'abcès n'est pas crevé. D'où, la CENCO, pour plaider en faveur de l'apaisement, exhorte le Président Kabila à se prononcer publiquement sur le fait de ne pas se représenter à sa propre succession. Certes une telle chose pourrait réellement calmer les ardeurs. Mais, peut-elle, effectivement, être exaucée ? Le chemin vers cet ultime glissement de 2018 reste couvert de brouillard à l'horizon.

Allons vite aux élections ", la conférence des Evêques catholiques du Congo-Kinshasa, déçue de constater le statu quo de l'impasse congolaise avec la non-organisation bis repetita des élections prévient que "le peuple ne tolérera pas que cela se répète en 2018". Faut-il lire dans cette posture que les princes de l'Eglise catholique daignent accorder leur bénédiction pastorale pour un et un seul glissement jugé ultime ? Possible. Mais, toutes les âmes ne sont pas si patientes pour attendre voir l'alternance politique être concrétisée au sommet de l'Etat après presqu'une année.

