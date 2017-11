Ile Maurice: Negative Income Tax - Où sont les 150 000 bénéficiaires annoncés par le Premier ministre ?

Selon l'économiste, plusieurs milliers de personnes continuent à travailler sans recevoir de fiches de paie. Les premiers amendements aux critères de la Negative Income Tax, qui ont eu lieu au début du mois, visaient à rendre éligibles un plus grand nombre de personnes, fait-il comprendre. «Payer le NPF constitue d'ailleurs un travail administratif non négligeable, ce qui refroidit certains employeurs», observe-t-il.

Reste qu'il y a un autre obstacle majeur. En l'occurrence, la crainte des employeurs de déclarer leur personnel. Pour être éligibles à la taxe inversée, les employés doivent être en règle et inscrits auprès du National Pension Fund (NPF). Et à ce stade, la possibilité est réelle qu'il soit demandé aux employeurs de payer pour les années précédentes pendant lesquelles les travailleurs n'étaient pas inscrits au NPF.

L'explication est simple, du moins, du côté de l'hôtel du gouvernement. C'est la faute d'un manqué de communication, explique-t-on. «Bien que des brochures sur la Negative Income Tax aient été distribuées et que des publicités aient été diffusées à la radio et à la télévision, bon nombre de Mauriciens éligibles ignorent toujours le concept.» Ce qui pousse à dire qu'il faudrait «peut-être dépêcher une équipe sur le terrain pour éduquer les gens».

