Burkina Faso: Université de Ouagadougou - Quel cours magistral Jupiter va-t-il dispenser ?

Deux actes héroïques couronnés par des élections libres et transparentes à l'issue desquelles le perdant, dans une élégance démocratique peu connue sous les cieux africains, s'est rendu au siège de son adversaire pour le féliciter. Et cela bien avant la proclamation officielle des résultats.

Comme nombre d'observateurs, on peut voir dans ce choix une sorte de prime à la démocratie et à un événement politique qui a valeur d'exemple sur le continent noir, puisque coup sur coup, en l'espace d'une année, le peuple burkinabè, particulièrement sa frange jeune, est venu à bout de la volonté d'un chef d'Etat de s'accrocher au pouvoir au-delà de la limite constitutionnelle avant de faire pièce en septembre 2015 à un putsch contre le gouvernement de la Transition.

C'est vrai, rien ne sera laissé au hasard. Les mots seront sélectionnés, pesés et soupesés, par les huiles, les spin doctors, les plumes et les conseillers spéciaux de l'Elysée.

Quelle politique africaine suffisamment efficace et assez pertinente pourra-t-il concocter pour panser les maux de nos Etats en proie aux affres de l'insécurité, du chômage et de l'immigration clandestine ?

Si ce serait faire preuve de politique-fiction que d'épiloguer sur le contenu du cours que le professeur Macron donnera ex cathedra, on peut néanmoins se demander si le «Discours de Ouagadougou» sera entendu par les pensionnaires de Zogona, échantillon assez représentatif d'une jeunesse africaine déboussolée, démoralisée, livrée à elle-même, en proie au chômage endémique ; une jeunesse désœuvrée dont les rêves d'Eldorado européen se terminent par la mort dans la Méditerranée ou dans l'immensité sablonneuse du désert, quand elle ne prête pas une oreille attentive au discours des groupes terroristes qui écument le continent noir de la bande sahélo-saharienne à la Corne de l'Afrique.

Le point d'orgue de cette visite de quarante-huit heures au Pays des hommes intègres sera le discours urbi et orbi, si vous préférez, l'appel au Burkina et à l'Afrique, que prononcera l'homme à la pensée trop complexe pour se prêter au jeu de questions réponses avec des journalistes.

C'est donc dans une ambiance contrastée que le huitième président de la Cinquième République française effectue une visite officielle à Ouagadougou, contrairement à ses lointains prédécesseurs que furent François Mitterrand en 1986 et Jacques Chirac en 1996, respectivement lors du Sommet France/Afrique et en 2004 à l'occasion du Sommet de la Francophonie.

Annoncé à grand renfort de com. et de manifestations hostiles, le président français a foulé le sol de la capitale burkinabè dans la nuit du lundi 27 novembre 2017 peu avant 23 heures.

