Mauritanie: Drapeau et hymne nouveaux pour l'anniversaire de l'indépendance

La nouvelle version a été préparée pendant plusieurs semaines par une commission d'une quarantaine de poètes et d'intellectuels et mise en musique par un compositeur égyptien.

« Un drapeau qui a été le fruit du dialogue politique organisé il y a un an », ne cesse de répéter le pouvoir. Un dialogue cependant boycotté par la frange la plus radicale de l'opposition et qui ne fait donc pas l'unanimité aujourd'hui. Une discorde qui porte davantage sur le principe que sur la forme.

Ce 28 novembre 2017 restera dans l'histoire de la Mauritanie et, avec lui, le président Mohamed Ould Abdelaziz, artisan d'un nouveau drapeau. L'ancien, vert et jaune a été enrichi de deux bandes rouges horizontales, en hommage au sang versé par les martyrs qui ont lutté contre le colonisateur.

