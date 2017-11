Congo-Kinshasa: De «graves entorses» dans l'application de l'accord, selon la Cenco

Didier Reynders a été boudé par le gouvernement et la majorité présidentielle pendant… Plus »

Or il y a urgence, ce que réclament désormais les évêques ce sont des preuves de bonne foi. « Les évêques ne sont pas naïfs, au gouvernement par exemple ils demandent de publier un plan de décaissement de l'argent pour les élections, pour que la population sache vérifier si effectivement il y a cette bonne volonté d'aller aux élections. La population ne tolérera pas qu'à la fin de 2018 on se retrouve encore dans la même situation. »

La confiance est rompue, déplorent les évêques. Un an après les négociations de la Saint-Sylvestre, il n'y a pas eu d' « avancée significative » vers une sortie de crise, explique le porte-parole de la Cenco, l'abbé Donatien Nshole, et le peuple congolais dit-il est « désemparé » : « On a mis en place un art d'embrouiller les gens. Même ceux qui torpillent l'accord le font au nom de l'accord. C'est tout un comportement qui a fait que la population a perdu confiance dans les institutions du pays. »

