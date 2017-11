Congo-Kinshasa: Polémique autour du projet de nouvelle loi électorale

Didier Reynders a été boudé par le gouvernement et la majorité présidentielle pendant… Plus »

Les défenseurs du projet de loi, insistent eux sur la nécessité de lutter contre les candidatures « fantaisistes ou opportunistes » et de réduire le coût des élections en réduisant le nombre de partis. Actuellement, selon le vice-Premier ministre de l'intérieur, plus de 600 sont enregistrés.

Plus étonnante en revanche est la fronde au sein même du PPRD, révélatrice estiment certains du climat de méfiance qui s'y est installé ces derniers mois sur fond de querelles intestines et d'évictions spectaculaires comme on l'a vu récemment dans certaines provinces.

Il suffit de regarder la composition de l'actuelle Assemblée nationale de RDC pour comprendre la levée de bouclier. Plus d'une centaine de partis y sont représentés, des dizaines n'ont qu'un ou deux députés, et beaucoup sont très implantés dans certaines provinces, mais ne jouissent pas d'une assise nationale. Bref, si la nouvelle loi en examen avait été en vigueur lors des législatives de 2011, la majorité des députés en poste n'aurait pas été élus.

