Mali: L'activiste «Ras Bath» relaxé

Après des débats de fond, le ministère public a requis l'abandon des poursuites. Et la Cour a déclaré « Ras Bath » non coupable. Tonnerre d'applaudissement dans la salle, l'activiste est porté en triomphe.

Pour lui, sa sortie sur une radio où il est chroniqueur et qui lui vaut un procès avait un seul but : dénoncer les mauvaises conditions dans lesquelles les militaires maliens allaient combattre. Ensuite, il s'agissait de rendre compte du « détournement de leurs primes ».

