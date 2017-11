Burkina Faso: Déficit céréalier - Près de 620 394 personnes seront en insécurité alimentaire en 2018

La campagne agricole 2017/2018 a été caractérisée par une installation précoce des pluies à partir du mois d'avril jusqu'à la première quinzaine du mois de juin sur la majeure partie du pays.

Selon le ministre Jacob Ouédraogo, la production céréalière prévisionnelle de la campagne agricole 2017-2018 est estimée à 4 552 273 tonnes. «Cette production est en baisse de 0,32% par rapport à la campagne agricole précédente» a souligné le chef du département de l'agriculture pour qui, la production prévisionnelle des cultures de rente est évaluée à 1 576 606 tonnes.

Au plan céréalier, les productions prévisionnelles rapportées aux besoins de consommations céréalières font ressortir un déficit brut estimé 72 677 tonnes. Ainsi, 17 provinces sont en déficit, 6 en équilibre et 22 provinces excédentaires. Au regard de cette situation, durant la période de soudure (juin à août 2018), Jacob Ouédraogo a indiqué que 620 394 personnes seront en situation d'insécurité alimentaire.

Pour faire face à ce déficit céréalier, le gouvernement prendra des mesures. La première mesure consistera à contrôler les exportations de produits céréaliers nationaux. «Selon nos estimations, si les exportations sont maîtrisées, le rapport entre la production céréalière nationale et les besoins alimentaires nationaux fait ressortir un excédent net de 613 614 tonnes» a mentionné M. Ouédraogo. Pour lui, le plan de riposte à l'insécurité alimentaire, doté de plus de 22, 7 milliards de francs Cfa pour l'année 2017 sera renouvelé afin de faire face aux défis actuels. Ce plan, consistera à des opérations de distribution gratuite, de vente à prix subventionnés de vivres, à la remise de cash et à l'octroi d'intrants agricoles aux ménages vulnérables. En outre, un accent particulier sera mis dans l'accompagnement de la production de saison sèche des zones à risque par la mise à disposition en quantité et à temps des semences améliorées et d'engrais. Le conférencier du jour a annoncé le lancement de cette campagne de contre-saison dans la deuxième décade du mois de décembre avec tous les égards possibles.

S'agissant des actions prioritaires pour l'année 2018, en termes de perspectives de mise à disposition des producteurs d'intrants et d'équipement agricoles, il est prévu l'acquisition de semences de variétés améliorées pour un coût de 4,320 milliards de F Cfa, l'octroi de plus de 16 000 tonnes de fertilisants pour un coût de 5,8 milliards de F Cfa, la mise à disposition des producteurs de plus de 29 000 unités d'équipements agricoles de traction animale, plus de 200 unités de matériels motorisés et plus de 11 000 animaux de traits d'un coût de 6 milliards de F Cfa.

En prévision de la campagne agricole 2018-2019, le gouvernement s'est engagé au maintien et au renforcement de la veille et de la lutte contre la chenille légionnaire d'automne avec l'accompagnement de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).