Maroc: SM le Roi inaugure le Centre multisectoriel de formation professionnelle

Abidjan — Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, accompagné de SAR le Prince Moulay Rachid et de SA le Prince Moulay Ismail, et en présence du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Daniel Kablan Duncan, a procédé, lundi à Abidjan, à l'inauguration du Centre multisectoriel de formation professionnelle «Mohammed VI» de Yopougon et y a lancé les travaux de construction d'un Internat.

Mobilisant des investissements de l'ordre de 70 millions de dirhams, ce Centre traduit l'intérêt particulier qu'accorde SM le Roi à la jeunesse et à la formation et la qualification de l'élément humain, pierre angulaire de tout projet de développement, ainsi que Sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire sœur dans son élan de développement, en renforçant l'employabilité des jeunes et en promouvant leur insertion socio-professionnelle.

Ce projet, dont les travaux de construction ont été lancés par le Souverain en juin 2015, ambitionne de doter le secteur du Bâtiment et Travaux Publics (BTP), ainsi que celui du tourisme, hôtellerie et restauration de ressources humaines qualifiées.

Réalisé sur une superficie d'environ 3 ha, dont 5.800 m2 couverts, le nouveau Centre, propose des formations dans 12 filières dédiées au secteur du BTP et 9 filières au secteur du tourisme, et devra accueillir jusqu'à 1.000 stagiaires par an.

Le Centre multisectoriel de formation professionnelle «Mohammed VI» de Yopougon abrite un pôle «Hôtellerie, tourisme et restauration» comprenant un espace d'accueil, un salon pédagogique, un restaurant pédagogique, une cuisine pédagogique, des ateliers de pâtisserie, de boulangerie et de chocolaterie, un hôtel pédagogique, et des salles de cours et d'informatique.

Il comporte aussi un pôle «Bâtiment et Travaux publics » abritant des ateliers de plomberie-sanitaire, d'électricité de bâtiment, de peinture de bâtiment, de menuiserie de bois et d'aluminium, de maçonnerie, de carrelage, de plâtrerie, ainsi qu'un laboratoire de génie civil et des salles de cours et de dessin.

Le nouveau Centre est le fruit d'un partenariat entre le ministère ivoirien de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, et l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) qui assure l'assistance technique, l'ingénierie de formation et la formation des formateurs.

L'internat du Centre multisectoriel de formation professionnelle «Mohammed VI» de Yopougon, dont les travaux de construction ont été lancés en ce jour par le Souverain, permettra aux stagiaires du Centre de poursuivre leur formation dans les meilleures conditions.

Doté d'une enveloppe budgétaire de 22 millions de dirhams (soit près de 1,32 milliard de Fcfa), le futur internat comprendra notamment 30 chambres de quatre lits, deux chambres individuelles pour personnes à mobilité réduite, quatre chambres individuelles pour les surveillants, un réfectoire de 120 couverts, une cuisine, une buanderie, et un foyer pour les étudiants.

Illustration parfaite d'une coopération Sud-Sud réussie, ces projets, inaugurés et lancés par le Souverain, traduisent la volonté sans faille du Maroc d'accompagner le développement économique et social que connait la République de Côte d'Ivoire, mais également le désir et l'engagement fort du Royaume de diversifier les champs de coopération, de partager l'expertise qu'il a acquise dans des secteurs porteurs de richesses et d'emplois, et de contribuer au développement et à la prospérité du citoyen africain.

A Son arrivée au Centre multisectoriel de formation professionnelle «Mohammed VI» de Yopougon, SM le Roi a notamment été salué par le Premier ministre ivoirien, M. Amadou Gon Coulibaly, la ministre ivoirienne de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Mme Kandia Kamissoko Camara, le ministre ivoirien du tourisme, M. Siandou Fofana, le ministre ivoirien de la promotion de la Jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique, M. Sidi Tiemoko Touré.

Le Souverain a également été salué par le ministre de la Culture et de la Communication, et ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique par intérim, M. Mohamed Laâraj, le secrétaire d'Etat ivoirien chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Mamadou Touré, le maire et les députés de la Commune de Yopougon, le président-directeur général de l'OCP, président délégué de la Fondation Mohammed VI pour le développement durable, M. Mostafa Terrab, et la secrétaire générale de l'OFPPT, Mme Loubna Tricha.