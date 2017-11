Maroc: L'exode des Rohingyas de Birmanie se poursuit

Le comité exécutif de l'organisation des Cités et gouvernement locaux unis d'Afrique (CGLU… Plus »

La visite du souverain pontife, âgé de 80 ans, arrive en effet à un moment crucial pour le pays, qui connaît de fortes tensions interreligieuses et se retrouve sous pression internationale depuis trois mois et le regain de violences dans l'ouest du pays.

"J'ai vu le pape. Je suis tellement heureuse que j'en ai pleuré", s'enflamme Christina Aye Aye Sein, employée de banque catholique, juste après le passage du convoi. "Il a l'air si agréable et doux. Il vient pour la paix", ajoute-t-elle, arborant un T-shirt avec la photo du pape et une phrase: "Paix et amour".

Depuis que la nationalité birmane leur a été retirée en 1982, ils sont soumis à de nombreuses restrictions: ils ne peuvent pas voyager ou se marier sans autorisation, et ils n'ont accès ni au marché du travail, ni aux services publics (écoles et hôpitaux).

On estime que plus de 200.000 autres se trouvaient déjà dans les camps de réfugiés du Bangladesh, legs de vagues de violences précédentes.

L'exode des Rohingyas forme la toile de fond du délicat voyage du pape François en Birmanie et au Bangladesh, qui a débuté ce lundi et s'étend jusqu'à samedi.

Ce texte a suscité un certain scepticisme au sein des organisations humanitaires et de la communauté rohingya.

