Afrique: China Africa Investment Forum - Les convictions du patron de BMCE Bank of Africa

Othman Benjelloun a exposé ses réflexions sur le devenir de la relation sino-africaine, ce lundi, à Marrakech, à l'ouverture de la 2è édition de ce forum.

La deuxième édition du China-Africa Investment Forum s'est ouverte, ce 27 novembre, 2017, à l'hôtel Four Seasons de Marrakech, la grande destination touristique marocaine. Près de 500 personnalités, dont 150 opérateurs économiques chinois d'envergure, selon les organisateurs, réfléchissent sur les voies et moyens de donner un nouvel élan aux relations d'affaires entre les deux entités, à la faveur de la nouvelle initiative chinoise dite « Une ceinture, une route » (ou encore les nouvelles routes de la soie). Lors du panel inaugural intitulé « Chine-Afrique ; priorités et nouveaux cadres de développement », M. Othman Benjelloun, Président-directeur général du fleuron de l'industrie bancaire marocaine, BMCE Bank Of Africa, a livré ses convictions quant à l'avenir de ces relations.

Une première conviction est que l'annonce, en 2013, par le président Xi Ping, de l'initiative OBOR - « One Belt One Road » n'est pas une simple « occurrence » diplomatique, commerciale, ou économique, a-t-il commencé.

« Il s'agit d'une véritable donne géopolitique nouvelle et majeure, émanant d'une puissance économique et politique planétaire, destinée à éveiller la conscience du monde. Le message qui en est tiré est que le monde a besoin d'une « utopie fondatrice et créatrice », d'un dessein planétaire qui représente, ultimement, un cadre global de mondialisation, un cadre qui aura été partagé, un cadre qui soit cohérent, financé et mutuellement bénéfique aux Nations du monde en ce XXIe siècle », a argumenté le milliardaire marocain dont le réseau bancaire s'étend dans de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, depuis le rachat de Bank Of Africa.

« Notre deuxième conviction est que l'enseignement de l'Histoire, ici en l'occurrence celle immémorielle chinoise, avec l'Antique « Route de la Soie » du 3ème siècle avant l'ère contemporaine ( avant Jésus Christ ) , commande qu'un cadre de partenariat mondial, public, privé et multilatéral, soit nécessairement multisectoriel et multidimensionnel. Il commande qu'il adresse autant le terrestre que le maritime, les infrastructures physiques autant que les immatérielles, le réel autant que le virtuel, l'économique autant que le sociétal, le culturel autant que le sécuritaire », a affirmé M. Benjelloun.

Sa troisième conviction est que la nouvelle « Route de la Soie» doit, à l'égard du continent africain, adopter une approche holistique pour les activités économiques qu'elle compte promouvoir de même que pour les géographies qu'elle va impliquer. L'initiative OBOR avait prévu d'associer, en effet, le flanc oriental de l'Afrique - Kenya, Ethiopie, Egypte notamment -, à travers des voies maritimes. La face Nord-Ouest de notre continent, sa façade atlantique plus généralement, méritent tout autant que les autres d'y être intégrées, a plaidé le banquier. « Car, c'est à travers toutes ses composantes que l'Afrique représente une part essentielle du destin de notre planète. C'est de l'Afrique dont dépendent, ultimement, la stabilité et la sécurité de notre monde globalisé. C'est en Afrique dont se nourrira une part importante de la croissance économique mondiale. C'est parce que l'Afrique est le continent de toutes les promesses et, en même temps, de toutes les fragilités ».

La quatrième conviction de M. Benjelloun est que cette approche holistique devrait résulter d'une « vision mondiale du développement de l'Afrique ».

« Cette vision, que nous appelons de nos vœux, doit être coordonnée puis appropriée par l'ensemble de la communauté internationale. Elle devra avoir tenu compte des objectifs de la Vision à Cinquante ans élaborée par l'Union Africaine - « l'Agenda 2063 »-; elle aura englobé la « Vision 2020 » de la CEDEAO, la « Vision 2050 » de l'East Africa Community. Elle s'intéressera, pareillement, aux travaux prospectifs élaborés par des organismes issus de grands cabinets internationaux de consultants, des organismes multilatéraux comme la Banque Africaine de Développement, la CNUCED, la Banque Mondiale ou le Fonds Monétaire International ».

La « vision mondiale du développement de l'Afrique » serait déclinée en plans sectoriels, programmés à l'issue d'une conférence mondiale sur l'Afrique, à l'instar d'une Cop 22 ou 23 a encore plaidé le puissant homme d'affaires qui est en train de bâtir, au Maroc, la plus haute tour d'Afrique, à la gloire du continent.

Pour M. Benjelloun, l'initiative « Une Ceinture, une Route », peut établir un nouveau paradigme des relations sino-africaines et s'affranchir des relations bilatérales « en peine » de coordination entre la Chine et, potentiellement, les 54 pays africains, en choisissant au Nord-Ouest de l'Afrique, le Maroc, présenté comme la « porte d'entrée » idoine de l'Afrique, à 14 km de l'Europe; une vielle nation de 1200 d'âge ; un jeune pays incarné par son Roi, SM Mohammed VI ; un havre de paix et de sécurité ; un modèle d'émergence économique, basé sur un partenariat stratégique multidimensionnel avec le monde et, en particulier, avec l'Afrique ».