Cote d'Ivoire: Reconnaissance du mérite - 98 agents de la BICICI décorés

Cette décoration, selon le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, Jean Claude Kouassi est la preuve que « c'est la République de Côte d'Ivoire qui reconnait votre mérite ».

Le directeur général de la Banque internationale pour le commerce et l'industrie de la Côte d'Ivoire (Bicici), Jean-Louis Menann-Kouamé a félicité les 98 agents de sa banque, à qui il a été décerné des médailles d'honneur de travail, médaille grand or, vermeil et argent. « Nous les félicitons pour l'exemplarité de leur parcours, et les encourageons pour le reste de leur carrière professionnelle », a-t-il déclaré, le 25 novembre 2017, à Abidjan-Cocody, les 2 Plateaux (à l'espace Latrille Events).

Poursuivant, il les a engagés à « continuer d'être de bons gardiens » des valeurs de ladite institution financière. Et cela, à travers le meilleur encadrement possible des nouvelles recrues. « Cette cérémonie montre combien le travail est un facteur clé d'épanouissement personnel et social », dira M. Menann-Kouamé. Et d'ajouter que l'épanouissement personnel et social de chaque salarié est et demeure une des priorités quotidiennes de la banque.

Le porte-parole des récipiendaires a exprimé la reconnaissance des personnes décorées à la direction générale. Aussi a-t-il exhorté les jeunes cadres de la banque à accomplir leur travail dans une « probité sans faille ».

« En vous décernant cette médaille d'honneur du travail, c'est la République de Côte d'Ivoire qui reconnaît votre mérite et qui vous félicite pour toutes ces années d'activités », a indiqué le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale, Jean Claude Kouassi. Egalement, il a tenu féliciter les responsables de la Bicici pour leur contribution à la création et à la pérennisation d'emplois durables et décents en Côte d'Ivoire.

Les 98 médailles attribuées sont réparties comme suit : Grand Or (35 années de service) : 31 récipiendaires ; Petit Or (30 années de service) : 19 récipiendaires ; Vermeil (25 années de service): 10 récipiendaires ; Argent (15 années de service): 38 récipiendaires.

Notons que parmi les récipiendaires, figure le Dg Jean-Louis Menann-Kouamé et le directeur de BICI Bourse, M. Éric NKoumo-Mobio. Ils ont reçu leur décoration dans la catégorie Argent, correspondant à 15 ans de service, des mains du ministre Jean Claude Kouassi.