Cote d'Ivoire: Télécommunications - Désormais un Master en Data science en Côte d'Ivoire

Pour Franck Placard, directeur de l'enseignement et de la recherche à l'école polytechnique, la Data science institute vise à accélérer la montée en compétences en Data management en Côte d'Ivoire, avec une volonté de localiser à la fois une formation d'excellence et la valeur ajoutée.

Bruno Nabagné Koné, ministre de l'Economie numérique, de la Poste et de la Communication, représentant le Premier ministre, parrain de cette cérémonie, s'est félicité du lancement du premier Master en Data science. Aussi a-t-il exprimé sa gratitude au groupe Orange pour son action citoyenne, sa contribution à l'industrialisation des Tic et à la réduction de la fracture numérique. Selon lui, le développement de la Côte d'Ivoire ne se fera pas sans les Tic.

L'objectif de ce projet est de former des experts en statistiques, en intelligence artificielle et Big Data. Les diplômés de ce Data science institute pourront occuper des postes d'administrateurs de données, d'ingénieurs Big Data, d'analystes statisticiens, de chargés d'études mini-data, de Data analyst et de Data scientist.

Le lancement officiel de ce nouveau programme a eu lieu le 23 novembre 2017, dans ladite école, à Yamoussoukro. C'est le fruit d'un partenariat entre Orange Côte d'Ivoire, l'Inp-Hb, l'Ecole nationale supérieure de la statistique et de l'économie appliquée (Ensea), l'Ecole polytechnique de Paris et sa Fondation.

