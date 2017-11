Ile Maurice: Affaire Roches-Noires - Gooljaury rappelé à l'ordre par le magistrat

Fin des contre-interrogatoires dans l'affaire Roches-Noires, aujourd'hui, lundi 27 novembre.

Les avocats de Navin Ramgoolam et de Rampersad Sooroojebally ont, à tour de rôle, contre-interrogé Rakesh Gooljaury en cour intermédiaire. C'était dans le cadre du procès intenté à l'ancien Premier ministre, l'ex-directeur du National Security Service et Deputy Commissioner of Police (DCP), Dev Jokhoo et l'ex-DCP Rampersad Sooroojebally.

L'audience s'est déroulée dans une ambiance plutôt décontractée. Me Gavin Glover, Senior Counsel, qui représente Navin Ramgoolam, a interrogé Rakesh Gooljaury sur le fil des événements qui se sont produits à son bungalow à Roches-Noires, dans la soirée du 2 au 3 juillet 2011.

De son côté, Me Narghis Bundhun, assistée de Me Ilfaaz Nathire, qui représente les intérêts de Rampersad Sooroojebally, a fait une chronologie des événements à Rakesh Gooljaury. Ce dernier a affirmé avoir, à deux reprises, reçu un appel de la part de Nandanee Soornack qui lui a demandé de revenir au bungalow où le vol avait eu lieu.

Réponse pas claire...

«Lorsque vous y êtes revenu, qui était présent ?» a voulu savoir la Senior Counsel. Réponse du témoin : Nandanee Soornack et Navin Ramgoolam. «Après quelques minutes, Sooroojebally a fait son entrée», a poursuivi Rakesh Gooljaury.

Il n'a cependant pas été clair dans sa réponse. Dans un premier temps, il a avancé que Nandanee Soornack avait relaté l'incident en sa présence et celle de Navin Ramgoolam. Et qu'elle a, une seconde fois, lors de la même soirée, fait un récit sur ce qui s'était passé ce soir-là.

A un certain moment, Rakesh Gooljaury a été rappelé à l'ordre par le magistrat Raj Seebaluck. Quand il a allégué qu'il n'avait pas été sollicité par la police pour participer à une reconstitution des faits.

Autre question de Me Nargis Bundhun : «Je vous demande si vous avez reçu un appel de la part d'un policier qui vous a demandé de fournir une nouvelle version des faits.» L'ancien patron de Fashion Style a expliqué qu'il a «donné un statement après que le policier Kallee a demandé au sergent Bhujun de prendre (s)a version des faits. Mais Sooroojebally n'était pas présent à ce moment précis».

Rakesh Gooljaury, qui a évité de répondre directement à la question, a provoqué l'hilarité parmi les avocats de Navin Ramgoolam, dont Gavin Glover, Senior Counsel. Alors que Me Narghis Bundhun a tenu à faire ressortir que son client se trouvait au campement, étant donné que Rampersad Sooroojebally était non seulement responsable de l'Anti-Drug and Smuggling Unit mais aussi de la VIPSU. «Non, Sooroojebally ne m'avait pas donné des instructions pour donner une déposition», a répliqué le témoin.

Dettes de Rs 1M

Rakesh Gooljaury a, dans un autre volet, concédé qu'il devait une somme de Rs 500 millions à la MauBank et plus de Rs 500 millions à AfrAsia Bank. «Si mo dir ou séki ou finn rakonté le 11 janvier 2015 ce n'est que mensonge parski le 10 décembre 2014, kan Ramgoolam finn perdi eleksion, ou finn sanz plan?» lui a demandé l'avocate de Sooroojebally.

La Senior Counsel a, en outre, interrogé Rakesh Gooljaury sur la raison du voyage qu'il a effectué à Londres, le 19 mai 2017. Mais Me Mohana Naidoo, l'avocate du parquet, y a objecté, rappelant que ce voyage était d'ordre privé. Me Narghis Bundhun a alors retiré sa question.

L'ancien ami de Navin Ramgoolam a également été contre-interrogé sur sa relation avec la fille de Farouk Hossen, Farhana Farouk Hossen. Rakesh Gooljaury a révélé que cela fait quatre ans qu'il vit en concubinage avec elle. Me Narghis Bundhun a mis l'accent sur son divorce avec sa femme Anishta Rughoobai. «Ou fer li krwar ou pou donn li Rs 20 millions kan pou divorsé et puis zour case, ou sové kan case pass lakour?» a-t-elle martelé. Rakesh Gooljaury de répondre par la négative. «Non, je ne me suis pas enfui», a-t-il répliqué calmement.

À la fin du contre-interrogatoire mené par Mes Bundhun et Ilfaaz Nathire, Me Mooloo Gujadhur, qui défend Dev Jokhoo, a indiqué qu'il ne comptait pas débuter son contre-interrogatoire aujourd'hui. Et qu'il le fera le 4 décembre.