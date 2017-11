Togo: Sokodé peut enfin respirer !

Reste dès lors à savoir si cette levée de l'état de siège est synonyme de la levée d'interdiction qui frappe cette ville et expliquée par le ministre de la Sécurité par les craintes liées ux armes et munitions qui seraient dans la nature.

L'on renseigne que cette décision qui intervient seulement 48 heures après le passage du Chef de l'Etat Faure Gnassingbé dans la localité, vient rallonger les mesures d'apaisement déjà prises par le gouvernement le 6 Novembre dernier, en décidant de libérer 42 personnes interpellées lors des manifestations de l'opposition, jugées et condamnées par diverses juridictions togolaise mais aussi, la levée du contrôle judiciaire qui pèse sur le Chef de file de l'opposition Jean-Pierre Fabre, dans l'affaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara.

Selon ce communiqué, il est décidé du " retrait des forces de défense installées" qui font le siège de cette ville de Sokodé (ville située à plus de 330 Km au Nord de Lomé) depuis les évènements douloureux qui ont fait suite à l'arrestation de l'Imam Alfa Alassani Djobo et à l'assassinat des deux militaires au domicile du ministre Ouro Koura Agadazi.

