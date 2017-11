Maroc: Carton plein du WAC à Khouribga

Le Wydad Athlétic de Casablanca s'est imposé avec l'art et la manière devant l'Olympique Club de Khouribga, au complexe OCP, pour le compte de la 9ème journée du Botola Pro Maroc Telecom.

L'équipe rouge n'a pas seulement empoché les trois points de la rencontre, mais elle a humilié l'Olympique en l'écrasant par cinq réalisations nettes, devant ses supporters et sur ses bases. Une cuisante défaite qui interpelle de façon urgente le staff technique et administratif en vue de prendre les mesures qui s'imposent avant qu'il ne soit trop tard.

La première période a été suffisante pour que l'équipe casablancaise tranche les choses en sa faveur. En effet, elle a réussi à marquer à trois reprises, après avoir pris l'initiative et créé des occasions de but. La 8'enregistre le premier but des visiteurs consécutif à un penalty bien botté par Aoulad. Les assauts wydadis continuent en l'absence de riposte des locaux.

L'équipe adverse réussit à marquer un deuxième but suite à un coup franc exécuté par l'ex-Khouribgui Tighazoui et repris par un superbe heading d'Aoulad 24'.Elle aurait pu inscrire d'autres buts après les bourdes défensives des Phosphatiers. En revanche, l'occasion la plus des locaux est la reprise de tête du capitaine Oggadi éloignée avec difficulté par le gardien wydadi. La contre-attaque suivante permet à El Karti de tripler la mise pour les siens.Ainsi, le premier half s'est soldé par trois buts à zéro. Les carottes étaient vraiment cuites pour l'OCK.

Au cours de la deuxième période et malgré les changements effectués par le coach Simondi qui ne savait plus à quel saint se vouer, le Wydad continue à dominer le jeu. Mieux encore, il réussit à ajouter deux buts par le biais de Tighazoui et Noussir. Complètement groggy, le Onze khouribgui était incapable techniquement et physiquement de tenir tête au WAC qui aurait pu ajouter d'autres buts en fin de match.