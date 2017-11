Cote d'Ivoire: 16 jours d'activisme contre les VBG - La directrice exécutive d'Onu Femmes est à Abidjan

La visite sera également l'occasion pour la directrice exécutive d'Onu Femmes d'insister sur l'importance de renforcer l'autonomisation économique des femmes qui est un moyen de briser le cycle de la violence.

La directrice exécutive d'Onu Femmes, Phumzile Mlambo-Ngcuka, est en Côte d'Ivoire. Cette visite s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Durant son séjour, elle prendra part à de nombreuses activités dont le lancement du mouvement de solidarité mondiale HeForShe.

HeForShe vise à remettre en question le statu quo et à soutenir le changement transformateur pour les femmes, les hommes, les garçons et les filles. Le lancement de ce mouvement sera l'occasion pour le Président de la République, Alassane Ouattara, de réaffirmer sa détermination à défendre la cause du genre et à inciter les hommes de Côte d'Ivoire à se joindre au mouvement.

La directrice exécutive d'Onu Femmes sera reçue par de nombreuses personnalités. Des rencontres sont prévues avec le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro ; le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly ; le ministre des Affaires étrangères, Marcel Amon-Tanoh et la ministre de la Femme, de la Protection de l'enfant et de la Solidarité, Mariatou Koné. Les échanges porteront sur la collaboration entre la Côte d'Ivoire et Onu Femmes relativement aux questions d'intérêt commun, en vue de soutenir les efforts du pays en matière d'égalité du genre.

La visite sera également l'occasion pour la directrice exécutive d'Onu Femmes d'insister sur l'importance de renforcer l'autonomisation économique des femmes qui est un moyen de briser le cycle de la violence.

Le lundi 27 novembre, Phumzile Mlambo-Ngcuka était à Korhogo pour apprécier la mise en œuvre d'un projet d'Onu Femmes et du ministère de la Femme financé avec le soutien du Japon. Ce projet vise à « autonomiser » les agricultrices et à les aider à s'adapter aux défis posés par les changements climatiques.

L'inauguration d'un centre des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire sera un autre temps fort de cette visite. Ce centre permettra de stimuler l'entrepreneuriat féminin et de renforcer l'autonomisation économique des femmes.

Les bénéficiaires recevront une formation afin de mieux gérer leurs entreprises, de tirer un meilleur profit de leurs activités et d'accroître leur visibilité sur la scène nationale, régionale et internationale.