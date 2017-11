Cote d'Ivoire: Stade d'Abidjan - Frimpong décèle le mal de son équipe

Les Bleu et rouge ne sont pas au mieux de leur forme en ce début de saison.

Le Stade d'Abidjan a enregistré sa cinquième défaite de la saison, samedi dernier, contre l'Africa (1-3). La rencontre de la 7e journée de la Ligue 1 était pourtant bien engagée pour les joueurs du président Aduo Luc. En effet, pour l'ensemble de la partie, les Yéyé méritaient un meilleur sort.

Dizan Bi Eric et ses coéquipiers ont été souverains et ont fait bonne impression sur les plans collectif et technique. Mais à l'arrivée, le réalisme des joueurs de l'Africa Sports a fait la différence. Du coup, le Stade d'Abidjan pointe à la 11e place du classement avec six points.

Des résultats qui ne sont pas du goût des supporters qui attendent mieux du premier club ivoirien à avoir remporté la Coupe d'Afrique des clubs champions en 1966.

Arrivé à la tête du club cette saison, l'entraîneur ghanéen, Frimpong Manso, semble avoir décelé le mal qui ronge son groupe. « Le problème de mon équipe, c'est qu'elle défend très mal. On pouvait éviter les trois buts que nous avons encaissés contre l'Africa. Défensivement, nous n'étions pas en place », a-t-il déclaré.

Avec treize buts encaissés dont huit contre l'Asec et l'Africa, les Bleu et rouge possèdent effectivement la défense la plus faible de la Ligue1 après sept journées. S'il se plaignait au départ de ne pas disposer de tout son monde, le premier responsable technique des anciens champions d'Afrique estime que ce n'est ça le véritable problème.

« Je ne peux pas dire que j'ai le groupe qu'il me faut. Mais cela n'est pas une excuse. Comme je l'ai dit plus haut, c'est la manière de défendre qui pose problème. Contre l'Asec, c'était pareil », a expliqué l'ancien international ghanéen.

A défaut certainement de revoir son système défensif, Frimpong Manso pourrait aller chercher ailleurs les hommes qu'il lui faut pour rectifier le tir. « Avant le match contre l'Africa, nous avions pourtant eu un échange entre joueurs et encadreurs par rapport à la défense. Il revient au coach de prendre les décisions qui s'imposent », a avoué Sangaré Issouf, le capitaine des Bleu et rouge.