Cote d'Ivoire: Point de débarquement Locodjro - L'ouvrage inauguré par Mohammed VI ce lundi

À Grand-Bassam, le Maroc, par le truchement du ministre des Ressources animales et halieutiques, a annoncé, en mars dernier, la construction d'un 3e point de débarquement dans l'ancienne capitale ivoirienne et cité balnéaire située à une cinquantaine de km d'Abidjan. Selon une source proche du dossier, le site a déjà été identifié.

Plus de 2400 pêcheurs, 1600 mareyeuses et 350 fumeuses de poisson devraient en tirer profit. Ce projet devrait leur permettre d'augmenter leur production, de réduire considérablement les pertes post-capture, d'améliorer leurs conditions de travail tout en exerçant dans des conditions hygiéniques. Au cours de ce déplacement marqué par une visite des locaux, le Président de la République et son hôte n'ont fait aucune déclaration.

