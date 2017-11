Congo-Brazzaville: Transports et équipements - l'OEBK change d'animateur

Les assises ont eu lieu le 26 novembre, à la case de la ville, et ont permis aux participants d'examiner, entre… Plus »

L'OEBK est une société à caractère technique qui fait face actuellement à bien des défis. Au premier plan, il y a le problème de la formation et la recherche par manque d'écoles professionnelles sur l'étendue du territoire national. Par conséquent, la plupart des sociétés publiques continuent à peiner pour recruter des jeunes capables de leur offrir leur expertise. Et le recyclage du personnel ne répond pas totalement à la forte demande en main d'œuvre technique qualifiée.

Pourtant, l'OEBK a porté en elle l'espoir du renouveau du secteur des transports grâce à un projet budgétivore qui promet de relancer durablement le pays avec l'érection du premier port en eau profonde de Banana. C'est le troisième grand chantier national à fort impact économique sur le pays, après Inga III et Zongo. Il permettra de construire un port très long, avec plus ou moins 1 600 m de quai. Son érection va permettre de récupérer les marchandises déviées vers Pointe-Noire, au Congo Brazzaville.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.