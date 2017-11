Afrique: Aka Kouamé (entraîneur Africa sports) - "L' Africa Sports va forcément jouer le titre"

L'Africa Sports ne va rien lâcher. Nous allons forcément jouer le titre national. D'ici à nos premiers matchs de Coupe africaine, vous verrez que nos joueurs seront plus aguerris. On pourra aussi toujours faire des recrutements pour renforcer notre collectif.

Nous devons revoir les aspects tactiques et techniques. Des compartiments à corriger ou à renforcer. L'année 2018 va constituer la deuxième partie de cette saison. Ce sera décisif. Nous avons des joueurs effectivement qui sont valeureux et sur lesquels je compte énormément. Vous verrez que d'ici quelques semaines, nous allons avoir un meilleur collectif. Dans le championnat national, nous sommes parmi les meilleurs.

Ou encore des arrivées qui nous donnent aujourd'hui satisfaction. Nacanaba et Doumbia sont venus de l'Asi d'Abengourou. Ils nous donnent plus d'argument offensif. Il y a d'autres joueurs qui sont toujours présents dans le groupe. Gonazo Bi, Zadi Hortalin, les Ghanéens Opoku et Adjeï. Tous ces joueurs se complètent. Ce qui nous offre une certaine homogénéité dans le jeu. Si nous gardons ce rythme, je peux effectivement dire que nous pourrons jouer le titre. Tout cela va se faire dans la détermination et la rigueur.

Il faut être honnête en toute chose. Nous devons continuer à travailler. Ce qui passe par une meilleure confiance que nous devons donner aux joueurs. Je veux dire les encadreurs techniques et tout le staff dirigeant. Nous avons perdu des joueurs importants lors de l'intersaison. Zana Coulibaly, N'Dao Lamine... et même Parfait Guiagon sont tous partis. Il a fallu combler ces vides avec des jeunes de l'effectif.

Copyright © 2017 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.