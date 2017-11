Afrique: Africa Web Festival/Bruno Koné - "Notre continent a besoin des entrepreneurs du numérique"

« Croyez en vos rêves et allez-y jusqu'au bout. Parce qu'un homme riche grâce au numérique est possible », a-t-il invité. Avant de conclure: « Le numérique est une chance que notre pays, particulièrement nos jeunes, doivent saisir. C'est pourquoi le gouvernement accorde un intérêt particulier à ce secteur ».

Ce grand rendez-vous annuel des créateurs, des professionnels du web et du numérique, des communicateurs, qui prendra fin demain mercredi, est une plateforme d'échanges d'idées, de partage de connaissances et une occasion de découvrir les tendances du numérique.

La 4e édition du festival du numérique, « Africa Web Festival », a ouvert ses portes, hier, à l'espace Latrille Events des Deux-Plateaux, en présence du ministre de l'Economie numérique, de la Poste et de la Communication, Bruno Koné, et de nombreuses personnalités du monde du numérique et des entrepreneurs sur le thème : « Créativité innovation entreprenariat ».

