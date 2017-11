Angola: L'Angola participera au 5e sommet de l'Union africaine et de l'UE

Luanda — L'Angola est l'un des pays qui participera au 5ème Sommet Union africaine - Union Européenne (UE), qui se tiendra du 29 au 30 novembre à Abidjan (Côte d'Ivoire), sous le thème "Investir dans la jeunesse pour un avenir durable".

Pour cet événement durant lequel les dirigeants africains et européens chercheront des solutions concrètes pour promouvoir un meilleur accès à l'éducation, encourager l'investissement et créer des emplois, l'Angola sera représenté au plus haut niveau, par le Président de la République, João Lourenço.

Cette année est cruciale pour les relations entre les deux continents, car dix ans se sont écoulés depuis l'adoption de la stratégie commune UE-Afrique.

Le sommet UA-UE sera un moment clé et une occasion unique de renforcer les liens politiques et économiques entre l'Afrique et l'Europe.

Lors du sommet, les dirigeants africains et européens discuteront de l'avenir des relations UE-Afrique, en accordant une attention particulière à la question de l'investissement dans la jeunesse. C'est une priorité absolue pour l'Afrique et l'UE, surtout que 60% de la population africaine est âgée de moins de 25 ans.

Durant ces assises, il sera débattu aussi d'autres priorités du partenariat Afrique-UE, notamment la paix et la sécurité, la gouvernance, la démocratie, les droits de l'homme, les migrations et la mobilité; l'investissement et le commerce; ainsi que le développement des compétences et la création d'emplois.

En 2014, le quatrième sommet UA-UE avait réuni plus de 60 dirigeants d'Europe et d'Afrique pour discuter de l'avenir des relations UE-Afrique et renforcer les liens entre les deux continents.