Togo: Me Kpandé-Adzaré sur la voie de Djimon Oré - "La transition politique, un passage obligé"

En tout cas, c'est le député et président des FPD, Djimon Oré, qui peut s'en frotter les mains, d'avoir trouvé un nouvel adepte à sa réclamation éternelle d'une transition et de la mise en place d'une constituante. Reste à savoir si les politiques et le cadre de dialogue à venir iront dans le sens de cette transition appelé de tous leurs voeux par M. Oré et Me Kpandé-Adzaré.

"La transition est un passage obligé au Togo parce que c'est une solution naturelle, vu l'état actuel de notre pays. Il a dès lors schématisé à travers le fait qu'un malade, après lui avoir prodigué des soins rentre dans une période de convalescence, et donc le Togo étant en crise est comparable à ce malade et la transition se veut sa période trransitoire", a-t-il analysé.

Il sera dès lors question, suite au dialogue qui va s'ouvrir et de l'accord à trouver, d'une transition qui mettra en place un gouvernement de transition, qui aura à reviser le cadre électoral, et à revigorer les institutions de la République, telles la HAAC, la Cour constitutionnelle, la CENI.

