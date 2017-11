Madagascar: Volontaires japonais à Ambatondrazaka - Des impacts concrets à échelle humaine

Pour soutenir le développement communautaire de leur zone d'intervention, les volontaires japonais misent sur des impacts terre-à-terre à échelle réduite, mais duplicables à grande échelle. C'est le cas du jeune Uzawa Kosuke que nous avons rencontré hier.

Déployé à Ambatondrazaka par l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) en juillet 2016, Uzawa Kozuke vit littéralement avec la population locale et parle couramment le français et le malgache. Concrètement, il se concentre sur le renforcement de la sécurité alimentaire de la région -qui n'est pas gagnée malgré son statut de grenier à riz national- ainsi que l'amélioration de la vie des ménages notamment par la formation des ménages à une meilleure gestion de leur budget. Il travaille ainsi en étroite collaboration avec les communautés de base avec qui il vit et la Direction régionale de l'Agriculture et de l'Elevage.

Budget familial. En effet, Kosuke a remarqué qu'il y avait peu de communication et de concertation entre les pères et les mères de famille dans la gestion du budget familial et cela impacte négativement sur le bien-être du foyer et par extension de la communauté. Lui d'ajouter : « La gestion logistique et budgétaire du foyer est trop souvent déléguée par défaut à la femme, alors que pour être réussie, elle nécessite une concertation mutuelle. Je convaincs donc les ménages de l'importance de cette collaboration entre mari et femme. Concrètement, ils apprennent également à éliminer les dépenses superflues pour économiser, voire investir vers d'autres sources de revenus supplémentaires ». Nirina, une mère de famille partage son expérience de ce mode de gestion de budget familial : « Depuis que nous avons appliqué ceci chez nous, notre portefeuille se porte mieux et notre bien-être est accentué. Kosuke nous a montré que des petits détails pouvaient faire la différence. »

Gestion de l'eau. Par ailleurs, la sécurité alimentaire de la région est également menacée par des lacunes notoires en matière de gestion de l'eau. Des lacunes auxquelles, avec la collaboration des techniciens de la DRAE et des communautés de base, Kosuke a pu trouver des solutions progressives. Il a notamment dynamisé la participation et l'investissement citoyen dans la gestion de l'eau, par la redynamisation de la fédération des associations des usagers de l'eau dans la région. Ce qui a permis de requinquer la production rizicole mise à mal par la sécheresse en début d'année. Le DRAE Rakotondrabe Samuel, d'expliquer : « Kosuke est très fort en communication interpersonnelle, il a réussi de réveiller la fédération de son sommeil. Les usagers de l'eau ayant adhéré à sa « cause », notre rendement rizicole s'améliore progressivement, il est actuellement de 3,5t à l'hectare, s'il était de 3t auparavant. »